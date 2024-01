Concert les mille visages de la déesse Muttersholtz, vendredi 26 avril 2024.

Concert guitare/voix par l’artiste alsacienne Flow Yin. Compositions originales en français qui font l’éloge de l’amour, de la beauté et de la diversité du féminin divin et de l’union mystique du corps et de l’âme, du masculin et du féminin. Pour tout public. EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est info@mairie-muttersholtz.fr

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26



