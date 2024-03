Concert : Les Eaux Bleues Musicales Eglise de Tavers Tavers, dimanche 7 avril 2024.

Concert : Les Eaux Bleues Musicales Chaque mois, retrouvez un concert de la saison musicale des Eaux Bleues. Dimanche 7 avril, 16h00 Eglise de Tavers Voir https://www.orchestreduloiret.com/agenda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Pour le premier concert de l’année 2024 des Eaux Bleues Musicales, découvrez un duo de percussions (solistes de l’Orchestre Symphonique du Loiret) dans l’église de Tavers.

Les percussionnistes à l’honneur avec : Celine Blondeau et Alex Coulon

Billetterie sur place et en ligne sur le site de l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire.

Les Eaux bleues musicales est un nouvel événement qui a lieu en deux temps : une saison musicale avec un concert par mois dans l’une des six communes partenaires (Tavers, Beaugency, Baule, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Chaingy) et le festival à proprement parler, qui se tiendra à Tavers en mai 2024.

Eglise de Tavers Avenue Jules Lemaître, Tavers Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.orchestreduloiret.com/agenda »}]

FMACEN045V50BP26

OSL