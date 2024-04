CONCERT LES COULEURS DE L’ESPOIR Centre de Congrès Diagora Labège, vendredi 7 juin 2024.

CONCERT LES COULEURS DE L’ESPOIR CONCERT de la chorale inter-entreprises de Kzic31 sur le territoire du Sicoval… Quand la musique se mêle à la solidarité pour répandre les couleurs de l’espoir ! Vendredi 7 juin, 20h30 Centre de Congrès Diagora Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

L’Art et le chant sont un vecteur essentiel pour fédérer les acteurs d’un territoire, les rassembler autour des engagements RSE des entreprises…

A l’initiative de ce beau projet : Karine Delattre, coach vocale, cheffe de chœur et directrice artistique. Elle a fondé l’association Kzic31 en septembre 2022 afin de promouvoir le chant choral et la pratique du chant sous toutes ses formes, et favoriser ainsi la production de concerts pour tous, en développant la cohésion sociale, l’inclusion, l’accueil et la tolérance.

Dans le cadre de sa démarche RSE, Diagora est partenaire de cet événement pour sa thématique et son ancrage local : les choristes travaillent et/ou vivent sur le territoire du Sicoval.

Le défi ?

Rassembler plus de 50 artistes amateurs engagés des entreprises du territoire et des musiciens professionnels d’ICI LABEL. Ils se mobilisent ensemble sur la thématique de l’inclusion.

Édition 2024 :

La Chorale Kzic’ Entre-Prises fait son grand retour pour une deuxième saison et promet de vous emporter dans un tourbillon de mélodies engagées et d’espoir.

Le concert « Les Couleurs de l’Espoir » est bien plus qu’un simple événement musical : c’est une expérience qui transcende les générations et les cultures !

Porté par un répertoire contemporain et des textes engagés, ce spectacle vise à toucher les cœurs et les esprits de tous les spectateurs, quel que soit leur âge ou leur origine.

Répertoire : Sentiment étrange (G. Sers), lily (Pierre Perret), Métisse (Yannick Noah), Couleur (Zazie)….

Les bénéfices seront dédiés à l’association Hôpital Sourire… vous pouvez également contribuer en devenant mécène sur le site de Kzic31.

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 0561399339 https://diagora-congres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/musik-action/evenements/concert-les-couleurs-de-l-espoir »}]