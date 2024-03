CONCERT-LECTURES MAUVE AMALVY ET PIERRE PLANAS CINEMA DU PICON Le Fousseret, vendredi 19 avril 2024.

CONCERT-LECTURES MAUVE AMALVY ET PIERRE PLANAS CINEMA DU PICON Le Fousseret Haute-Garonne

L’album Chimères Nocturnes résulte de plusieurs années de création. L’oeuvre n’a pas été appréhendée comme un point d’arrivée absolu et cristallisé, mais plus comme un arrêt sur image, à un temps donné d’un parcours artistique.

Elle est une proposition, un regard porté sur la dichotomie corps/esprit.

Les textes sont marqués par une intention littéraire, plastique, sonore, poétique. Ils chantent une des dualités fondatrice l’amour et la mort. Portés par le/la locuteur.ice, les textes honorent le désir et la quête dans sa pluralité, sans distinction de genre, d’une femme à un homme, d’une femme à une femme, d’un être à un autre. Le travail d’écriture musicale et d’arrangements s’est effectué autour de la voix, des potentialités que la tessiture permettait, et des textures qui en émanaient. Chaque titre fut associé à des couleurs, des images, une banque de données musicales, textuelles et picturales. L’enjeu était de penser cet album comme un objet artistique global, et non comme une succession mécanique. La création de l’œuvre part d’un constat personnel le désir de retrouver dans une même proposition musicale, les esthétiques que l’on pioche habituellement dans divers univers. Pétri de cette mixité, l’album entend concilier ou réconcilier des esthétiques parfois mises en tension. 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

CINEMA DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@mairie-lefousseret.fr

L’événement CONCERT-LECTURES MAUVE AMALVY ET PIERRE PLANAS Le Fousseret a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE