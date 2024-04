CONCERT : LE PIANO ROMANTIQUE DE POLOGNE Maison Internationale de RENNES Rennes, vendredi 26 avril 2024.

Des oeuvres de F. CHOPIN, I.PADEREWSKI et K.SZYMANOWSKI jouées par Krystof KSIAZEK, et commentées par Adam WIBROWSKI, le 26 avril à 18 H à l’Auditorium de la M.I.R à Rennes Vendredi 26 avril, 18h00 1

L’Association de jumelage RENNES POZNAN vous propose

CONCERT : LE PIANO ROMANTIQUE DE POLOGNE

Oeuvres de Frédéric CHOPIN , Ignacy PADEREWSKI et Karol Szymanowski .

le vendredi 26 avril à 18 heures

a la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand RENNES

Interprète : Krzysztof Książek, né le 5 août 1992 à Cracovie, est un pianiste polonais, lauréat du deuxième prix du Concours national Chopin en 2015 et semi-finaliste au XVIIe Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie.

Conférencier : Adam Wibrowski, pianiste et pédagogue de renommée internationale, Membre de l’Association Paderewski en Suisse; Membre du conseil d’administration de la Paderewski Music Society de Los Angeles.

Nous aurons le plaisir de retrouver et d’écouter à la fois un jeune et grand interprète au piano, et un conférencier hors-pair, C’est une occasion unique de retrouver, au travers de la musique, le génie de l’âme polonaise, particulièrement bien servi par Frédéric Chopin, Ignacy Paderewski et Karol Szymanowski

Tarif : 5 € Le nombre de places est strictement limité à 100.

Réservation sur le site : https://my.weezevent.com/concert-piano-romantique

Action organisée avec le soutien de la Ville de RENNES

Maison Internationale de RENNES 7 Quai Chateaubriand RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine