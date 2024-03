Concert Le Lied de Mozart à Stockhausen Auditorium du Conservatoire Montbéliard, samedi 22 juin 2024.

Concert Le Lied de Mozart à Stockhausen Auditorium du Conservatoire Montbéliard Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Concert-restitution

Un moment de restitution du travail mené durant cette année par Nicholas Isherwood et Véronique Ngo Sach-Hien et les participants à la masterclass* consacrée à ce genre incontournable du répertoire vocal accompagné qu’est le Lied.

*Rappel dates Master class (séances ouvertes aux auditeurs):

Vendredi 22 et samedi 23 mars / vendredi 24 et samedi 25 mai / vendredi 21 et samedi 22 juin

[vendredi : 18h-21h / samedi : 9h30-12H30 et 13H30-16h30]

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

