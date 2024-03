CONCERT LA ZINTRIE MEMORIES CREATOR TOUR Nancy, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Le Memories Creator Tour célébrant les 7 ans de moments inoubliables partagés avec La Zintrie revient à la maison pour le point culminant de son parcours, une soirée au sommet dans l’unique et irremplaçable salle nancéienne, L’Autre Canal, pour souffler cette septième bougie en bonne et due forme.

Une soirée pleine d’intensité et d’émotion assurée par un éventail d’artistes iconiques MRD et Prospa. Une programmation éclatante dans la grande salle complétée par nos artistes Zeleke et Kicks et sublimée par une scénographie signée PUZZLLL.

Côté club, une configuration Boiler Club immersive et originale pour sublimer les prestations de notre ZNTR Crew favoris TITVS, TSST, Janovski & Zathura, la promesse d’un moment privilégié et intimiste aux origines de La Zintrie.

Une soirée vibrante, éclatante & éclectique incarnant l’essence de notre collectif, une véritable déclaration d’amour pour vous remercier de votre soutien et votre passion, nous avons hâte d’écrire ce nouveau chapitre avec vous.

Réservation sur le site internet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 22:00:00

fin : 2024-04-06

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

L’événement CONCERT LA ZINTRIE MEMORIES CREATOR TOUR Nancy a été mis à jour le 2024-03-16 par DESTINATION NANCY