Concert La vache qui rock Château-Renault, mercredi 17 avril 2024.

Un concert culotté, à la folie contagieuse pour tous les enfants en âge de sauter, danser et chanter.

Cie COLBOK

Tout public à partir de 5 ans

Durée 1h15

Tarif unique 5€

Des paroles mordantes et poétiques inspirées du quotidien exubérant des enfants. Des refrains qui se chantent à tue-tête comme des hymnes, faciles à retenir. Cette fratrie des musiciens est bien placée pour raconter des histoires et se questionner sur les rapports familiaux. Autant de questions qui trouveront leurs réponses en musique grâce à ce nouvel album intitulé Liberté, égalité, bonbons à volonté !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

