CONCERT LA SCALA Marsillargues

Concert Legacy La Scala Marsillargues Dimanche 19 Avril 19h

L[EG]ACY

Jean-Charles Richard, saxophones soprano et baryton

Éric Löhrer, guitare

La musique libre et inclassable de Steve Lacy explorée par un duo de haute volée… envoûtant et stupéfiant !

Perfection d’émission, justesse, plénitude du son dans tous les registres, dextérité inouïe… Le reste est musique. Jean-Charles Richard l’a, ce reste, qui fait la différence ». Michel Contat, Télérama

Son talent de guitariste et sa profonde musicalité nous sont familiers… Éric Löhrer sait jouer tour à tour de la nuance ou de la violence, de l’expressivité forte ou de la construction fine… Xavier Prévost, Jazz Magazine

Des racines du jazz à l’improvisation libre en passant par Monk et le zen, un parcours captivant dans l’œuvre ouverte de Steve Lacy, maître du saxophone soprano et esprit libre du jazz du XXe siècle.

Le concert sera suivi de la traditionnelle jam-session.

Sono, amplis, clavier, batterie disponibles sur place.

Buvette et petite restauration.

La Scala, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues

Réservations / SMS 06 14 40 20 06 / lheureduloup34@gmail.com (mailto:lheureduloup34@gmail.com)

Ouverture des portes 18:15

Concert 19:00 / Jam session 20:15

Entrée 10€ / TR 5€ (jammeu.rs.ses, de 25 ans, demandeurs d’emploi et minima sociaux) 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 19:00:00

fin : 2024-04-14

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

