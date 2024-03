Concert – Krill et les Objets Sonores du 93 – Théâtre des Bergeries Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, vendredi 5 avril 2024.

Concert – Krill et les Objets Sonores du 93 – Théâtre des Bergeries Concert de fin de résidence vendredi 5 avril au Théâtre des Bergeries Vendredi 5 avril, 20h30 Théâtre des Bergeries https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/billets?seance=2296

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Kriill et les Objets Sonores du 93

Concert dans le cadre de leur résidence au MAAD 93

Kriill est un trio parisien de pop alternative, passionné par l’univers et ses contrastes, l’immense et le microscopique, les harmonies vocales ultrasensibles et la recherche sonore. Leur son de groupe est façonné par leurs instruments insolites, des arrangements élégants et intuitifs, des idées insaisissables, une générosité et une sincérité touchantes. Point d’orgue d’une résidence de deux ans en Seine-Saint-Denis, portée par le MAAD 93, ce concert sera l’occasion de découvrir les Objets Sonores du 93. Ce projet, créé lors desjournées sonores organisées dans plusieurs salles du département, a permis au trio d’ouvrir son travail d’utilisation d’objets sonores en le rendant accessible à tous, sous forme d’explorations musicales autour d’objets du quotidien et de bricolages sonores (confection d’instruments insolites et de noise box), matière première de leur nouvel EP.

Théâtre des Bergeries 5 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Paul Jacquin