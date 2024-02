Concert « Kill the princess » Salle de spectacles de Carpiquet Carpiquet, samedi 13 avril 2024.

Concert « Kill the princess » Salle de spectacles de Carpiquet Carpiquet Calvados

Concert du groupe rock 100% féminin, Kill the princess, le 13 avril 2024 à 20h30 à la salle de spectacles de Carpiquet. Kill The Princess mêle ses influences pop et metal et balance un rock alternatif léché et poignant. Avec près de 30 concerts donnés chaque année,le quatuor est connu pour ses prestations scéniques percutantes à l’énergie infaillible.

Concert du groupe rock 100% féminin, Kill the princess, le 13 avril 2024 à 20h30 à la salle de spectacles de Carpiquet. Kill The Princess mêle ses influences pop et metal et balance un rock alternatif léché et poignant. Avec près de 30 concerts donnés chaque année,le quatuor est connu pour ses prestations scéniques percutantes à l’énergie infaillible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Salle de spectacles de Carpiquet 1 avenue Charles de Gaulle

Carpiquet 14650 Calvados Normandie charlene.leroux@carpiquet.fr

L’événement Concert « Kill the princess » Carpiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Caen la Mer