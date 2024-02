Concert jeunes talents à Art en Loft Art en Loft Salies-de-Béarn, dimanche 14 avril 2024.

Concert jeunes talents à Art en Loft Art en Loft Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre d’une avant-première du concours d’entrée au Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux, deux jeunes étudiants vous présenteront tout leur art Gabriel Barbe au violon (Etude N°3 de Henryk Wieniawski et 3e mouvement du concerto opus 26 de Max Bruch) et Tom Tastet au saxo (concerto pour saxophone de Henri Tomasi et « Périple » de Paul Méfano). Une très belle soirée musicale en perspective. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:00:00

fin : 2024-04-14

Art en Loft 8 Rue de la Fontaine Salée

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine artenloft@gmail.com

