Concert – Jeudis du Pilori – ‘Mess Around’ Place du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, jeudi 4 juillet 2024.

Concert – Jeudis du Pilori – ‘Mess Around’ Quartet nantais entre jazz et soul qui reprend le répertoire de Ray Charles, nat King Cole, Gergory Porter … Composé de Ivy Fof (Chant), Bruno Denis (Orgue Hammond), Arnaud Gobin (guitare) et… Jeudi 4 juillet, 18h00 Place du Pilori 44490 Le croisic Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-05T04:00:00+02:00

Fin : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-05T04:00:00+02:00

Quartet nantais entre jazz et soul qui reprend le répertoire de Ray Charles, nat King Cole, Gergory Porter …

Composé de Ivy Fof (Chant), Bruno Denis (Orgue Hammond), Arnaud Gobin (guitare) et Gabor Turi (Batterie).

Concert de plein air.

Place du Pilori 44490 Le croisic
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 23 00 70
officedetourisme@lecroisic.fr
http://www.tourisme-lecroisic.fr

