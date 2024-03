Concert Jazz Philia Trio Magic Mirrors Istres, vendredi 24 mai 2024.

Concert Jazz Philia Trio Magic Mirrors Istres Bouches-du-Rhône

EN PARTENARIAT AVEC MARSEILLE CONCERTS.

C’est l’histoire d’un violon, d’un accordéon et d’un violoncelle qui se rencontrent sur les bancs du conservatoire National Supérieur

de Paris.

Beethoven, Pärt, Vivaldi, Prokoviev en mélangeant des cordes et un accordéon, c’est osé ! Un prix d’Honneur et du Public, au concours international Léopold Bellan plus tard c’est adopté ! Car ces trois jeunes artistes multi-récompensés sont tout sauf classiques. Lisa Strauss, Théo Ould et François Pineau-Benois accordent leurs différences sur tous les styles, du baroque

au contemporain. Régis Campo et Tomas Gubitsch leur confient leurs créations, les réalisateurs Yvan Schreck et Romain Winkler

s’associent à leurs talents. Leur amitié musicale modernise le répertoire, mixe les genres et galvanise, nous révélant une

jeune génération de créatifs. Ils ont la Follia au bout des doigts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Magic Mirrors CEC les heures claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert Jazz Philia Trio Istres a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme d’Istres