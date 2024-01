Concert Jazz « Couleurs du temps qui passe » La Manoque Tonneins, samedi 22 juin 2024.

Concert Jazz « Couleurs du temps qui passe ».

– 1ère partie à 18h30 Buffet dinatoire musical avec les professeurs et les élèves de l’Ecole des Arts.

– 2de partie à 20h30 Carte Blanche à Jean-Luc Fabre, compositeur et arrangeur né à Tonneins et ancien professeur de l’Ecole des Arts. Après 22 ans passé dans le Béarn, «Couleurs du temps qui passe » est un retour aux sources, là où tout a commencé pour lui. Il présente un répertoire constitué uniquement de compositions sélectionnées parmi celles accumulées pendant 30 ans et explore la plus «Jazz» de ses facettes, l’une des plus personnelles. Les autres membres du Quartet sont Serge Moulinier au piano, Pascal Ségala à la guitare, et Gaétan Diaz à la batterie. EUR.

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:30:00

fin : 2024-06-22



