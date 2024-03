Concert hommage à Michel Berger et Michael Tribute Show Parc du Petit Pélican Montélimar, samedi 18 mai 2024.

Concert hommage à Michel Berger et Michael Tribute Show Parc du Petit Pélican Montélimar Drôme

Découvrez un spectacle époustouflant où l’univers envoûtant de Michel Berger prend vie! Revisitez ses plus belles chansons avec Kelly et Greg INGRAO (The Voice), accompagnés par un chœur de 12 talents et 5 musiciens exceptionnels.

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Parc du Petit Pélican Boulevard Albert Lebrun

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@letoitrouge.org

L’événement Concert hommage à Michel Berger et Michael Tribute Show Montélimar a été mis à jour le 2024-03-14 par Montélimar Tourisme Agglomération