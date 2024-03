Concert Hadouk Duo Auditorium du conservatoire Charleville-Mézières, mardi 16 avril 2024.

Concert Hadouk Duo Auditorium du conservatoire Charleville-Mézières Ardennes

Un jazz métisse et organique ! Hadouk célèbre la vie et les cultures du monde dans un langage musical onirique et captivant depuis deux décennies. Éléments fondateurs du son Hadouk, le hajouj de Loy Ehrlich et le doudouk de Didier Malherbe ont forgé l’identité sonore du groupe reconnaissable entre toutes. D’abord duo, puis trio avec Steve Shehan, le groupe est devenu quartet en 2013 avec l’arrivée d’Eric Löhrer (guitare) et Jean-Luc Di Fraya (percussions et chant).Le voici de retour dans sa formule initiale du duo, privilégiant l’usage d’une panoplie d’instruments exotiques.Didier Malherbe mi-jazzman, mi-charmeur de serpent, le saxophoniste-flûtiste du Gong poursuit sa croisade musicale éclairée là où l’improvisation le mène, en franc-tireur de la musique au gré des rencontres. Pas de gourou, pas de normes ni d’étiquettes. Sir Malherbe est né sous le signe de l’éclectisme et de la polyvalence, ascendant « généreux ». Autour du rock (Steve Hillage, Higelin, Brigitte Fontaine) et du jazz (Robert Wyatt, Alan Holdsworth, Pierre Bensusan), des « puja » des saddhous de Bénarès aux nuits de transe des Gnaouas d’Essaouira, il s’est forgé une personnalité rare, un son particulier plus que jamais apprécié sur la scène musicale internationale.Loy Ehrlich un autre de ces « braqueurs émérites du son global ». Vieux complice de Malherbe il manie avec autant d’aisance le clavier d’un synthé que le hajouj marocain ou la kora. Pionnier de l’ère jazz-rock, rôdé auprès de Peter Gabriel ou Jon Hassel, il fut également pendant longtemps l’accompagnateur attitré de monstres sacrés de la scène « World » tels que Youssou N’Dour, Touré Kunda, Geoffrey Oryema et Wasis Diop, un des premiers également à s’initier à l’univers mystique des Gnaouas. On le retrouve ici dans un registre qui lui colle parfaitement à la peau, avec ce son aérien et cette faculté rare de guider aussi bien que de seconder.rmation de trompettiste et pianiste de jazz, il a collaboré à de multiples productions de disques dans des styles divers et variés, de la pop à l’électro.

11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

Auditorium du conservatoire 10, rue Madame de Sévigné

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est charlevilleactionjazz@wanadoo.fr

