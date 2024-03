Concert « Gwragez, l’île aux femmes » Manéguen Guénin, dimanche 5 mai 2024.

Concert « Gwragez, l’île aux femmes » Manéguen Guénin Morbihan

Concert Caroline Faget et Per Vari Kervarec . Spectacle (bombarde, piano et chant) « Gwragez, l’île aux femmes ».

16h Libre participation au chapeau. Les Amis du Manéguen. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Manéguen Chapelle Notre Dame de Manéguen

Guénin 56150 Morbihan Bretagne lesamisdumaneguen@gmail.com

