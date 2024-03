CONCERT GROUPE LA NUIT ET PETE BYRD Salle Odyssée Durtal, vendredi 5 avril 2024.

Venez découvrir 2 groupes aux influences variées

De 20h à 21h Pete Byrd

Désormais accompagné sur scène par 3 musiciens issu de la scène professionnelle du grand ouest, Pete Byrd devient véritablement un groupe pour défendre les nouveaux titres de leur album. Résolument plus énergique, on retrouve sur ce disque les influences americana, country & folk bien connu de l’artiste mais aussi une énergie rock 70’s qui prend aux tripes. Sur scène, des chœurs s’invitent, l’orgue et la guitare électrique grondent tandis que la batterie transforme une ballade folk en cavalcade endiablée !

De 21h30 à 23h Groupe La Nuit

La Nuit est un groupe de rock originaire du Mans qui a vu le jour début 2018. Composé de 5 musiciens aux influences variées, le projet explore tous les univers de la nuit la fête, le mystère, l’élégance, la peur, la remise en question, l’éternel recommencement. Mêlant influences résolument anglo-saxonnes et textes en Français, La Nuit joue sur les contrastes. Du rock sautillant au stoner, du slam au disco/funk, l’auditeur est invité à vivre la nuit dans tous ses états.

Tout public

Durée 3h | Tarifs 12 € (PT), 6 € (TR / 18 ans)

Billetterie https://www.ville-durtal.fr/billetterie/

Renseignements / Réservation au 02 41 76 30 24

