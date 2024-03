Concert gospel Wissembourg, dimanche 5 mai 2024.

Concert gospel Wissembourg Bas-Rhin

Les Rainbow Gospel Singers avec les couleurs de l’arc en ciel, vous emmènent faire un voyage bien loin d’ici avec les rythmes, mélodies des chants negro-spiritual, africain et new gospel.

Les Rainbow Gospel Singers avec les couleurs de l’arc-en-ciel, vous emmènent faire un voyage bien loin d’ici avec les rythmes, mélodies des chants negro-spiritual, africain et new gospel. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est saintjean.wissembourg@gmail.com

L’événement Concert gospel Wissembourg a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte