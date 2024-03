Concert – Goldman ensemble Salle André Ravache Le pouliguen, mardi 6 août 2024.

Concert – Goldman ensemble Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman avec “Goldman Ensemble”. Ce groupe respecte l’univers de l’artiste, sa si… Mardi 6 août, 21h00 Salle André Ravache Concert: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-06T21:00:00+02:00 – 2024-08-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-06T21:00:00+02:00 – 2024-08-06T23:00:00+02:00

Embarquez pour un voyage dans le temps et revivez la magie, l’ambiance, les émotions des concerts de Jean-Jacques Goldman avec “Goldman Ensemble”. Ce groupe respecte l’univers de l’artiste, sa simplicité, son authenticité.

“Goldman Ensemble” rejoue ses versions live, avec une bonne énergie scénique, un esprit rock et une belle interaction avec le public. Une attention particulière a été portée au développement du visuel, du son, avec notamment l’emploi d’instruments utilisés par l’artiste.

Concert debout, pas de place assise.

Réservations : https://www.cmdflepouliguen.fr/events/concert-goldman-ensemble

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-goldman-ensemble-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/concert-goldman-ensemble »}]

CULTURE FAMILLE