Concert Gilles Servat Salle des fêtes Beaussais-sur-Mer, vendredi 10 mai 2024.

Présentation du Duo Gilles SERVAT / Philippe TURBIN

Depuis 2006, Philippe Turbin accompagne au piano Gilles Servat, que ce soit avec d’autres musiciens sur des grandes scènes, ou en duo dans l’intimité des petites salles. Ils ont d’ailleurs créé des spectacles en duo, au cabaret Le Trousse Chemise, à Langan. Ils ont aussi donné de nombreux concerts avec la chorale Avrillé en Chœur. Et puis, bien sûr, des spectacles comme Ailes et Îles, 70 ans…à l’Ouest !!!, ou le dernier À Cordes Déployées, à chaque fois avec des groupes différents de musiciens. Philippe peut jouer avec tous et il peut tout jouer, jazz, traditionnel, chanson, classique, ce qui offre à Gilles une grande ouverture d’expression et d’émotion. Grâce au talent de Philippe Turbin, il peut tenter de tout partager avec le public, rire, nostalgie, poésie, engagement… Ces duos ne sont que du bonheur, sur scène et dans la salle.

Organisé par le comité des fêtes de Trégon-Beaussais-sur-mer. .

Début : 2024-05-10 20:30:00

fin : 2024-05-10

Salle des fêtes 36 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne comitedesfetesbeaussaissurmer@gmail.com

