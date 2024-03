CONCERT GÉNÉRALE MOUTOWN Phalsbourg, samedi 13 avril 2024.

CONCERT GÉNÉRALE MOUTOWN Phalsbourg Moselle

Samedi

La Générale Moutown, c’est un tout nouveau label qui s’est donné pour ambition de fédérer une partie du foisonnement artistique autour des musiques actuelles en Moselle-Sud. C’est aussi une bande de copains qui viendront tous ensemble jouer les morceaux de Richard B Brown, Emma Demoiselle, Bleu Brume, la French Vapeur et Lo-Bau. L’occasion pour les musiciens de se mélanger joyeusement, de donner une couleur inédite et spontanée aux chansons, et pour vous de rencontrer et de soutenir le label en passant une bonne soirée au Cotylédon ! Prix libre au chapeau.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.fr

L’événement CONCERT GÉNÉRALE MOUTOWN Phalsbourg a été mis à jour le 2024-03-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG