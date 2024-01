Concert Gala | Geneva Junior Music Competition; solistes internationaux piano, violoncelle, violon; Camerata du Grand Genève Victoria Hall Genève, lundi 22 avril 2024.

Concert Gala | Geneva Junior Music Competition; solistes internationaux piano, violoncelle, violon; Camerata du Grand Genève Dans le cadre du Concours international Geneva Junior Music Competition, venez découvrir les lauréats solistes accompagnés de la Camerata du Grand Genève le lundi 22 avril, Victoria Hall, 19h30.

Début : 2024-04-22T19:30:00+02:00 – 2024-04-22T22:30:00+02:00

Dans le cadre prestigieux du Concours international Geneva Junior Music Competition, découvrez le talent exceptionnel des lauréats lors d’une soirée inoubliable.

Ces étoiles montantes du monde musical interpréteront un programme empli de virtuosité, d’émotions et de poésie.

Pour cette édition, les participants ont été examinés par un jury de classe mondiale, des interprètes de renom et des professeurs de musique réputés au profil international: Jan Dobrzelewski, Louis Schwizgebel, Susan Rybicki-Varga et Pavel Vernikov.

À la fin du concert, les membres du jury nous feront l’honneur de leur présence pour la remise des prix des artistes invités.

Henryk Wieniawski

Polonaise brillante, op. 4 n° 1

Seunghyun Kang, violon

Franz Liszt

Étude transcendante 10 in F minor, Allegro agitato molto

Ekaterina Bonyushkina, piano

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Valse-Scherzo in C major, op. 34

Juan José Peña Aguirre, violon

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Pezzo capriccioso, op. 62

Lyana Ulikhanyan, violoncelle

Anton Dvořák

Silent Woods, op. 68 n° 5, B. 173

Lyam Chenaux, violoncelle

Joseph Haydn

Cello Concerto No.1, Hob.VIIb:1 Moderato

Theodore Eperon, violoncelle

Johann Sebastian Bach

Piano Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056, Largo

Emilia Saxer, piano

Frédéric Chopin

Grande polonaise brillante in E-flat major, op. 22

Ivan Chepkin, piano

Henryk Wieniawski

Capriccio-Valse, op. 7

Sura Hasanli, violon

Joseph Haydn

Concerto No. 11 D Major, Rondo all’Ungarese

Naïma Pfiffer, piano

Maurice Ravel

Tzigane

Simone Spadino Pippa, violon

Joseph Haydn

Cello Concerto No.2, Hob.VIIb:2 Rondo

Jizheng Fang, violoncelle

