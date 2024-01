Concert Frustration + Guest Atelier des Môles Montbéliard, samedi 15 juin 2024.

Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. Leur parcours même est symbolique issus du milieu garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division quand nous redécouvrions tous le patrimoine « synthwave » de la France à travers les compiles BIPPP ou Des Jeunes gens modernes. Et cinq mecs pas vraiment réputés pour être des dieux de la technique se sont retrouvés investis d’une grâce étrange, entre l’éclosion du génie et l’alignement de planètes devenus avant-gardistes à la quarantaine commençante, ils ont montré le chemin comme si de rien n’était à toute une génération de groupes qui a pris conscience que oui, c’était possible, ici-même, dans l’Hexagone maudit. Succès critique, grosses ventes, public déchaîné. Le reste est de l’histoire. EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15



