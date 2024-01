Concert Fiuminale voix corses Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère, jeudi 16 mai 2024.

Concert Fiuminale voix corses Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani.

Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie.

Eglise Notre Dame de Lourdes 20 Place Jean jaurès

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16



