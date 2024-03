Concert Fiuminale, chants corses Labaroche, samedi 1 juin 2024.

Le duo corse Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani vous entraine lors de ce concert dans un répertoire composé de chants traditionnels, sacrés et de créations.

Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie. C’est au pied du Capicorsu, dans le Nebbiu où ils ont grandi qu’ils continuent à puiser leur inspiration, nous racontant la Corse, loin des clichés et des lieux communs. À travers un répertoire choisi, ils égrènent avec passion les sentiments que procure une vie de musique et de rencontres.

Billetterie en ligne et sur place 1h30 avant le début du concert.

Ouverture des portes à 20h, placement libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

310G Le Centre

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est mairiedelabaroche@gmail.com

