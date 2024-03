Concert final du Choeur Ephémère de Conques Entraygues-sur-Truyère, samedi 20 juillet 2024.

Concert final du Choeur Ephémère de Conques Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Musique et chant par ce choeur prestigieux pour un répertoire toujours renouvelé parfaitement interprété.

Concert final du stage de chant choral du Choeur Ephémère de Conques, animé par Jean-Sébastien Veysseyre, Laure-Emmanuelle Dauvergne et Vincent Grappy.

Jean Sébastien est directeur du Choeur de Chambre de l’Ile de France, et professeur de chant au CRR de Créteil. Il est également hautboïste et surtout compositeur.

Vincent Grappy est organiste et claveciniste, pratique un répertoire étendu du XVI° siècle aux oeuvres les plus contemporaines qu’il a créées. Outre la pratique de l’orgue dont il est titulaire à la Cathédrale de Blois, il enseigne et mène une activité de directeur artistique.

Laure-Emmanuelle Dauvergne, violoncelliste, formée à l’écriture musicale et à la direction de choeur, assure la formation à la technique vocale au cours du stage de Conques.

Sous la direction de cette équipe, les 40 choristes du choeur éphémère se forment depuis des années pour donner une interprétation magistrale de nouveaux répertoires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Eglise d’Entraygues

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

L’événement Concert final du Choeur Ephémère de Conques Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2024-02-24 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ENTRAYGUES SUR TRUYERE