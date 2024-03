CONCERT FANFARE A TOUS VENTS Salle l’Odyssée Durtal, samedi 13 avril 2024.

Venez entendre des œuvres que vous aimez ou que vous découvrirez, de compositeurs connus et autres que vous apprécierez sûrement !

Deux concerts

Les instruments soufflants à l’honneur ! 90 musiciens sur scène. Des mélodies festives et entrainantes ! Projet Intergénérationnel et collaboratif réunissant

• Les Harmonies de territoire La Lyre Jarzéenne et l’Harmonie de Morannes MoraCha’Go

• Le groupe Les Nous d’AMUSIL

• Les élèves de dispositif Orchestre à L’Ecole du Collège Les Roches de Durtal.

Tout public

Durée 1h | GRATUIT

Renseignements Amusil 07 87 63 90 88 / 06 82 59 49 84

Début : 2024-04-13 16:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Salle l’Odyssée Rue de Bellevue

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

