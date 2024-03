Concert | Existance + Last Night We Killed Pineapple Creil, samedi 6 avril 2024.

Les Amis de la Grange prennent les rennes de la programmation le temps d’une soirée où l’on ne saurait choisir entre les pédales d’effet Metalzone ou Tube Screamer…

EXISTANCE:

Existance est un groupe de Heavy Metal français fondé en 2008. Existance a partagé la scène avec des groupes renommés comme Saxon, Primal Fear ou Riot V. En 2022, le groupe a joué sur la Mainstage 2 du Hellfest, ouvert pour Helloween à l’Olympia et accompagné U.D.O. dans sa tournée européenne. Une référence du heavy metal français !

LAST NIGHT WE KILLED PINEAPPLE:

Au concours des noms de groupe les plus improbables, Last Night We Killed Pineapple décrocherait la timbale haut la main. Entre rock psyché 70 et énergie typique des 90’s ce groupe, qui a déjà une bonne centaine de dates derrière lui, débarque avec ses compositions noyées de reverb et de delay pour un show dédié à la toute puissance du rock.

Tarif plein: 10€ / Tarif réduit: 8€ (demandeurs d’emplois, étudiants, 25 ans, abonnés GAM; l’Ouvre boite et Lune des pirates sur présentation d’un justificatif) / 88 8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France lesamisdelagrange.presidente@gmail.com

