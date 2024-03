Concert Exceptionnel du Choeur de la Cathedrale de St. Edmundsbury (UK) Rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux, lundi 8 avril 2024.

Concert Exceptionnel du Choeur de la Cathedrale de St. Edmundsbury (UK) Rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux Calvados

l’Excellent choeur de la Cathedrale de St. Edmundsbury (UK) offre un concert gratuit de musique sacrée et classique le 8 avril 2024 à 20h30 à la Cathedrale de Bayeux

Musique de:

Gloria – Jean Langlais (1907-1991)

Let all mortal flesh keep silence – Edward Bairstow (1874-1946)

Reges Tharsis – John Sheppard (1515-1558)

Sanctus and Benedictus – Jean Langlais (1907-1991)

Miserere mei, Deus – Gregorio Allegri (1582-1652)

Crux fidelis – Sarah MacDonald (b. 1968)

Agnus Dei – Jean Langlais (1907-1991)

Esquisse in B flat minor – Marcel Dupré (1886-1971)

An Invocation for worship – Edward Picton-Turbervill (b. 1993)

Now the green blade riseth – Timothy Parsons (b. 1992)

Ye Choirs of new Jerusalem – Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08 22:00:00

Rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Cathedrale de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie acfea.france@gmail.com

L’événement Concert Exceptionnel du Choeur de la Cathedrale de St. Edmundsbury (UK) Bayeux a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Bayeux Intercom