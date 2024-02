Concert Ensemble vocal féminin OPUS Schirmeck, dimanche 14 avril 2024.

L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Célébrer l’eau à travers la musique c’est puiser à la source de la multiculturalité. Tous les peuples chantent l’eau, la dansent ou la dessinent, l’espèrent ou la craignent, la vénèrent aussi. Source de vie et d’inspiration, l’eau relie les êtres et leur rappelle à quel point l’équilibre naturel est précieux et fragile.

Véritable hymne à l’eau, le programme Opus d’eau est une invitation au voyage à travers des sonorités multiples avec des chants traditionnels et contemporains, des gospels, du jazz, mais aussi des pièces issues du répertoire classique. Dirigées par Zivile Schmitt, les choristes sont accompagnées au piano par Célia Schmitt et par Lionel Galonnier aux percussions.

Créé à Mutzig en 2019 par Zivile Schmitt, professeure de chant et cheffe de chœur expérimentée, l’ensemble OPUS est composé de 16 choristes amateures qui unissent leurs voix pour le plaisir de chanter, de partager et de progresser ensemble.

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Allée du Souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est contact@memorial-alsace-moselle.com

