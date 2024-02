Concert ensemble vocal Confluence(S) Eguisheim, jeudi 6 juin 2024.

Plongez dans un nouveau périple autour de la Baltique et laissez-vous emporter par des œuvres populaires et sacrées aux couleurs éclatantes ou tamisées de l’Europe du Nord.

L’Ensemble vocal Confluence(S) invite ses auditeurs à le rejoindre dans un nouveau périple autour de la Baltique.

Au programme, des œuvres populaires et sacrées aux couleurs éclatantes ou tamisées d’Estonie, Finlande, Ingrie, Suède…

Compositeurs conviés Tormis, Pärt, Sibelius, Rautavaara, Stenhammar, Fjellheim…0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06

Place du château

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est roland.schaffhauser@gmail.com

