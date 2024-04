Concert « Elliott Murphy » Beaumont-en-Véron, dimanche 14 avril 2024.

Concert « Elliott Murphy » Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Après un premier et mémorable passage en Rabelaisie à l'occasion de la septième édition du Festival BAR (septembre 2022), ELLIOTT MURPHY nous revient dans le cadre plus feutré et intimiste du Temps des Crises.Une plongée dans l'univers musical de ce songwriter à la longévité impressionnante… plus de cinquante ans de carrière, des milliers de concerts, quarante deux albums produits… que rajouter de plus ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:30:00

fin : 2024-04-14

12 Rue de la Charmille

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

