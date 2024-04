Concert Dust & Rust Revival Place Porte Coucou Salon-de-Provence, vendredi 17 mai 2024.

Concert Dust & Rust Revival Place Porte Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Groupe formé avec des musiciens du sud de la France.

Leurs influences musicales sont nombreuses et variées, ce qui se ressent dans leurs compositions.

Bien que toujours très orientées rock, elles prennent parfois des tours surprenants en passant par des titres acoustiques, des ballades, bref un set avec des hauts, des bas, illustrant le rythme de leurs vies et le tumulte de notre société.



Florent Pastre– guitare et au chant

David Droz guitare

Calum Macmillan basse

Bernard Minig batterie



Le premier EP “Personal Devil” donne 5 titres représentatif de cette dualité.

Entrée 5€ 6.8 6.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert Dust & Rust Revival Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de Salon de Provence