Concert du trio Karénine La Roque-d’Anthéron, samedi 31 août 2024.

Concert donné dans le cadre du Festival de Quatuors de Luberon

Concert du Trio KARÉNINE

Clara Schumann trio piano, violon, violoncelle, op 17

Robert Schumann quintette avec piano op 44 avec Louise SALMONA (violon) et Marion DUCHESNE (alto)

Le Trio Karénine est fondé à Paris en 2009 sous l’impulsion de trois jeunes musiciens et amis. En référence à la fougue et à l’élan vital qui la caractérisent, ils ont choisi de porter le nom de la célèbre héroïne de Tolstoï, Anna Karénine. Poursuivant son ascension depuis ses débuts il y a maintenant plus de dix ans, l’ensemble se produit désormais sur les scènes les plus prestigieuses Frick Collection de New-York, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Berlin ou Philharmonie de Paris. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 18:30:00

fin : 2024-08-31

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

