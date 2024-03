Concert du Tout puissant tropical Orchestra Cancon, samedi 20 avril 2024.

Le Tout Puissant Tropical Orchestra, c’est un savant mélange exotique, à coup de grigris mystiques, où l’Afrique prend des couleurs Caribéenne et Latine, et s’envole pour un style propre et unique au groupe. Inspiration d’Afrique de l’Ouest, d’Afrobeat, de Cumbia, de Salsa et autre pépites concoctées par le combo, les concerts du Tout Puissant Tropical Orchestra sont taillés pour la scène, la danse et la transe.

Repas et buvette sur place. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

Salle paroissiale

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@concerts-au-village.fr

