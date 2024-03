Concert du Quatuor Hernani et Paloma Kouider La Roque-d’Anthéron, dimanche 1 septembre 2024.

Concert du Quatuor Hernani et Paloma Kouider La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Concert donné dans le cadre du festival de Quatuors du Luberon

Concert du Quatuor HERNANI

J.Brahms trio piano, violon, clarinette op 114

A.Dvorak Bagatelles, op 47 pour piano, violon, violoncelle et clarinette

J.Brahms Quintette avec piano op 34 avec la pianiste Paloma Kouider

Fondé en 2021 par quatre musiciennes de l’Opéra de Paris, le Quatuor Hernani s’inscrit dans un registre résolument romantique, rendant par son nom hommage à Victor Hugo et Giuseppe Verdi. Il se produit régulièrement à l’Opéra Garnier, à la Maison Heinrich Heine à Paris, à Musique à la Prée,… Et revient pour la deuxième fois clôturer le Festival de Quatuors à Silvacane. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 18:30:00

fin : 2024-09-01

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert du Quatuor Hernani et Paloma Kouider La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron