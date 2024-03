Concert du Jeune Choeur de l’Oise église Notre-Dame de la Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, mercredi 24 avril 2024.

Dans le cadre de sa tournée de printemps (3.000 km parcourus s pour 8 concerts sur les routes de France) le Jeune Choeur de l’Oise chantera en concert à l’église de la Charité-sur-Loire pour 1h15 de répertoire classique (gospels, Requiem..), musique traditionnelle (spirituals, Mozambique, Afrique du Sud, Brésil) et variétés (Brel, Goldman, Pagny..)

Les 18 chanteuses qui composent le Jeune Choeur de l’Oise sont issues des classes Cham de l’Oise (équivalent du Sport/études pour la musique).

Cette date dans la Nièvre sera la première de la tournée de printemps, qui nous mènera ensuite en Haute-Savoie, dans le Var puis le Vaucluse, et enfin l’Aveyron avant de remonter vers la Picardie.

Le JCO assure entre 30 et 40 dates par saison dans toute l’Europe et se produit souvent à la télévision dans l’émission « 300 chœurs ». 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24

église Notre-Dame de la Charité-sur-Loire Place Sainte-Croix

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté valery.thuet@mairie-creil.fr

