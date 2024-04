Concert du groupe Kill Keny Musée des Beaux-Arts d’Agen Agen, samedi 18 mai 2024.

Concert du groupe Kill Keny Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Musée des Beaux-Arts d’Agen Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:20:00+02:00

Fin : 2024-05-18T23:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le groupe Kill Keny viendra enflammer la cour de Vergès avec son énergie communicative !

Constitué de 6 membres, Kill Keny revisite de nombreux standards de la musique anglo-saxonne et vous propose un set pop-rock où se mêlent morceaux actuels et standards indémodables. Au programme, Tina Turner, Bruno Mars, Maroon Five, Amy Winehouse ou encore Ed Sheeran !

Musée des Beaux-Arts d’Agen Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 47 23 https://www.musee-agen.fr/ Fondé en 1876, le Musée des beaux-arts d’Agen est situé dans le cœur historique de la ville et logé dans 4 hôtels particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, de Monluc et d’Estrades). Il est ouvert sur de belles cours intérieures. Les collections du musée offrent un large panorama de l’histoire de l’art de la préhistoire au XXIe siècle.

©Musée des Beaux-Arts d’Agen