Concert Dix siècles, dix flûtes par Bruno Ortega Fatouville-Grestain, samedi 10 août 2024.

Concert Dix siècles, dix flûtes par Bruno Ortega Fatouville-Grestain Eure

Dix Siècles, dix flûtes

Voici comme un voyage, en musique et dans le temps.

Le flûtiste Bruno Orthega a patiemment collectionné au fil du temps plus de quatre-vingt flûtes de tous pays, toutes époques, toutes formes et toutes sonorités. Il a selectionné dix de ses instruments et nous offre en une heure un millénaire de musique, d’un rondeau médiéval au jazz des années 2000.

Dix flûtes, dix morceaux pour dix siècles de musique accompagnés d’un commentaire à sa façon, plein d’amour et de truculence.

Un voyage en musique, à travers les âges, pour tous les âges !

Dès 11h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 21:00:00

fin : 2024-08-10

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

