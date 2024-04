Concert discussion La Reine Garçon Les Trois Tricoteurs Roubaix, vendredi 19 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Le vendredi 19 avril à partir de 20h, venez découvrir et discuter avec La reine garçon, duo de chanteuses composé de Delphine et Floé.

Ce concert-discussion est l’occasion de discuter et échanger autour de la transidentité, le temps d’une soirée conviviale, intimiste mais questionnante où le couple parle de son expérience et de ses interrogations.

Quelques mots sur La Reine Garçon :

« Accepte-toi » nous chantent Floé Guidollet et Delphine Passant, duo et couple: deux guitares et deux voix pour des chansons de libération en apesanteur, douces et épurées, qui retranscrivent la lutte de Floé pour accepter et faire accepter son expérience de femme et musicienne transgenre. Et surtout la joie de se reconnecter à son propre corps.

Les deux musicienne se complètent dans un élan de folk américaine, pop anglaise, chanson française, tropicalisme brésilien et folklore méditerranéen.

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix

Les Trois Tricoteurs