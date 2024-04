Concert Dies Irae Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Dies Irae est un groupe d’art-rock. Il alterne ainsi les ambiances spatiales (Dernier message), jazzy (L’hallali), plus ethniques et improvisées (Erta Ale) ou encore des compositions fortement structurées (À perte de silence).

Son répertoire est composé de musiques originales dont l’inspiration remonte à un certain rock progressif (King Crimson, Soft Machine), au rock in opposition de la fin des seventies (Henry Cow), au jazz-rock raffiné de Weather Report… mais aussi à d’autres influences plus diffuses comme les musiques de chambre ou populaires.



Les musiciens du groupe ont par ailleurs collaboré avec des artistes de renom comme John McLaughlin ou Richard Sinclair de Caravan et se sont produits en première partie de groupes comme Magma ou Moutin Reunion Quartet.



Le groupe se compose d’André Fassetta (chant, piano, saxophone, clarinette), Guy Galassini (batterie, percussions, flûte traversière), François Szönyi (chant, guitare électrique), Stéphane Szönyi (basse). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

