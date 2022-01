Concert d’hiver à Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont

Concert d'hiver à Saint-Just-Malmont Espace culturel Le Cercle 1Bis Rue de Firminy Saint-Just-Malmont

2022-02-05 15:00:00 – 2022-02-05 18:00:00

Saint-Just-Malmont Haute-Loire Saint-Just-Malmont 1ère partie : Chorale Chantencor

2ème partie : Sandy Berger, chanteuse de variétés mairie@saintjustmalmont.fr +33 4 43 08 80 13 Espace culturel Le Cercle 1Bis Rue de Firminy Saint-Just-Malmont

