Concert deux bons amis Muttersholtz, dimanche 14 avril 2024.

L’instrument à vent dialogue avec les jeux de l’orgue dans des œuvres vivantes alternant virtuosité et expression

Dans une lettre à son cousin éloigné Johann Ernest, Jean-Sébastin Bach écrit à l’occasion de la parution de son Offrande Musicale Je n’en ai fait imprimer que cent exemplaires, dont la plupart ont été envoyés gratis à de bons amis .

On peut tout fait supposer que Georg Philipp Telemann faisait partie de ces bons amis . En témoigne ce qu’écrit Carl Philipp Emmanuel, son fils Dans ses jeunes années, il vit souvent Telemann, qui fut mon parrain . On sait aussi que Jean-Sébastien Bach reprendra l’orchestre créé par le parrain de son fils, le Collegium Musicum, lors de son installation à Leipzig.

Ce concert propose de recréer cette complicité amicale et musicale autour de la flûte à bec et l’orgue dans la disposition originale du trio. L’instrument à vent dialogue avec les jeux de l’orgue dans des œuvres vivantes alternant virtuosité et expression.



Gaëlle Lecoq flûte à bec

Sébastien Wonner orgue0 EUR.

Début : 2024-04-14 17:00:00

6 rue de Wittisheim

6 rue de Wittisheim

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est

