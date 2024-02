Concert dessiné Mehman (musique du monde) Sorde-l’Abbaye, samedi 6 avril 2024.

Concert dessiné Mehman (musique du monde) Sorde-l’Abbaye Landes

Mehman? Dans de nombreuses langues de la Route de la soie, c’est l’hôte, celui à qui on doit ouvrir sa porte.

Des Balkans à l’Afghanistan en passant par l’Asie centrale, les chanteurs Emmanuelle Troy, Michaël Amouroux et le dessinateur Philippe Bichon nous offrent un grand voyage.

Dès 11 ans

Par la Compagnie Ar’Khan

Mehman ?

Dans de nombreuses langues de la Route de la soie, c’est l’hôte, celui à qui on doit ouvrir sa porte.

Des Balkans à l’Afghanistan en passant par l’Asie centrale, les chanteurs multi-instrumentistes Emmanuelle Troy, Michaël Amouroux et le dessinateur Philippe Bichon nous offrent un grand voyage, un dialogue inédit entre musiques traditionnelles réinventées, dessins et bande-son (paysages sonores, lectures & témoignages). Il y est question d’itinéraires, d’hospitalité, de rencontres ou de confrontations entre ceux qui posent le pied en terre étrangère, de leur plein gré ou par obligation, et ceux qui vivent là. Plus de 15 instruments rares, d’univers vocaux et de langues (ouïghour, albanais, kurde, ukrainien, rromani, kirghiz , persan…), pour une exploration sensible, musicale et visuelle, à hauteur d’humanité.

Dès 11 ans, réservation conseillée ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 21:00:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

L’événement Concert dessiné Mehman (musique du monde) Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans