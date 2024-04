Concert des airs sacrés du Bénin Niederbronn-les-Bains, mercredi 14 août 2024.

Concert des airs sacrés du Bénin Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Retrouvez des jeunes œuvrant dans les industries culturelles et créatives en particulier dans le chant choral et la danse.

Représentations sur la Place du Bureau Central à 16h et à l’église Saint-Jean à 20h. 0 EUR.

Début : 2024-08-14 20:00:00

fin : 2024-08-24

Rue Clémenceau

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Concert des airs sacrés du Bénin Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte