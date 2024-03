Concert découverte The Greensleeves Duet Chauny, dimanche 14 avril 2024.

Concert découverte The Greensleeves Duet Chauny Aisne

Venez nombreux le dimanche 14 avril à l’Auditorium de l’école de Musique de Chauny à partir de 17h pour assister au concert de Greensleeves Duet avec René-Emmanuel Adélaïde à la viole de gambe et Arnaud Ancelin à la guitare. Ils vous feront découvrir la musique anglaise de la Renaissance à travers la maîtrise de leurs instruments.

La première partie du concert sera assurée par les élèves de la classe de guitare de l’école de musique.

Tarifs 8€ / 5€ (pour les enfants de -12ans) et gratuit pour les élèves de l’EMM

Plus d’informations et réservations au 03 23 38 32 95 ou par mail secretariatemm@ville-chauny.fr 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

28 Rue de la Paix

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France secretariatemm@ville-chauny.fr

