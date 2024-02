Concert Deaf Club + Fuck Money La Ferronnerie Jurançon, lundi 8 avril 2024.

Plateau noise trois étoiles en Europe et en France en avril 2024 !

D’un côté Deaf Club, avec en son sein Justin Pearson (The Locust, Dead Cross, Retox…), prophète DIY, boss du label ThreeOneG (Metz, The Locust etc.) et hurleur punk hyperactif qui joue ici en terrain connu un mix de grind, hardcore/punk et noise qui est la signature de ce collaborateur notable de Mike Patton et Dave Lombardo.

De l’autre Fuck Money, petite bombe punk/noise signée chez ThreeOneG et montée durant le Covid dans le terreau fertile de la bouillonnante Austin (Texas). On y retrouve les membres de feu-Future Death et le chanteur/styliste/producteur TaSzlin Trébuchet, qui a notamment bossé avec Owens de The Mars Volta, Elliott Frazier de Ringo Deathstarr, et Autry Fulbright de OFF! Des shows incendiaires avec des looks improbables et surtout une petite enfilade de singles qu’on vous recommande chaudement(…) EUR.

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

