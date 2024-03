Concert de UK on the Rocks Quiberon, dimanche 14 juillet 2024.

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 14 Juillet à Quiberon, UK ON THE ROCKS ! 4 musiciens rock, un quatuor à corde et un virtuose de l’histoire de la musique ! ??

Vous aviez envie de les revoir à Quiberon ? Nous les attendons cet été avec un nouveau show ! Laissez vous emporter par les anecdotes de Laurent Charliot, revivez les meilleurs titres du rock anglais ! ??

Show prolongé par le feu d’artifice sur la Grande Plage, suivi d’un DJ Set avec Kiss event.

Pour découvrir UK On The Rocks, c’est par ici

– https://www.youtube.com/watch?v=nBAHP8iKizE

– https://www.youtube.com/watch?v=K1kuJ50yyoE&t=3s

Esplanade Hoche Offert par la Ville de Quiberon 21H .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 21:00:00

fin : 2024-07-14

Place Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne événementiel@ville-quiberon.fr

